Після влучання по Харкову утворилась вирва завширшки 10 метрів: комунальники ліквідовують наслідки обстрілів

Троє поранених цієї доби на Харківщині, ворог обстрілює Богодухівський, Чугуївський та Харківський райони. Не оминули снаряди й сам Харків.

На світанку касетними боєприпасами росіяни обстріляли приватний сектор Харкова, а напередодні вночі запустили дві ракети з Бєлгорода по будівлі обласної адміністрації, йдеться в ТСН.

Від уламків колишньої будівлі комунальники від самого ранку розчищають середмістя Харкова. Дві ракети поцілили біля обласної адміністрації. Один з корпусів частково зруйнований. «В результаті влучання сталась невелика пожежа в триповерховій будівлі на площі 5 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними, ці ракети - це С-300. На місці працювали рятувальники а також сапери ДСНС», - каже речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Друга ракета прилетіла прямісінько у клумбу біля центрального корпусу. Сила удару була надпотужною, від влучання утворилась вирва завширшки 10 метрів. Сама ж будівля вже посічена і пошкоджена не першою ракетою.

Першого березня Росія вдарила по будівлі обладміністрації двома «Калібрами». Рятувальники розбирали завали 3 тижні, тоді загинула 31 людина. Цього разу дивом минулося без потерпілих, адже рашисти запустили ракети ще до комендантської години. І в цей момент на площі могли бути перехожі та проїжджати автівки.

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