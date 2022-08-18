Після влучання ракети в будинок у Харкові загинуло 7 осіб, пожежники приборкали вогонь: фото, відео

Підрозділи ДСНС у Харкові локалізували пожежу в триповерховому житловому будинку, в який влучила російська ракета.

Внаслідок влучання російської ракети у триповерховий житловий будинок у місті Харкові загинуло 7 осіб, ще 13 отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, опублікувавши фото та відео з місця події.

У повідомленні йдеться, що інформація про пожежу в будинку, в який влучила ракета, надійшла до ДСНС 17 серпня о 21.40.

“О 23.38 пожежу локалізовано. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів”, - повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, загинуло 7 та постраждало 13 осіб. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи.

На місці обстрілу працює 80 рятувальників та 18 одиниць спеціальної техніки.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про трьох загиблих та десятьох поранених.

Нагадаємо, росіяни вдарили по гуртожитку у Салтівському районі Харкова крилатою ракетою "Калібр". У гуртожитку проживало 30 людей, серед яких - діти та пенсіонери. Зокрема, у цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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