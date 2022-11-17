Після втечі із Херсона Росія може знову спробувати наступати із Білорусі: під загрозою - дві північні області 

"Противник після відступу з правобережної частини Херсонської області відновлює боєздатність військ та готується до перекидання на інші напрямки.

Після втечі з правого берега Херсонщини окупаційні війська можуть перикинути свої підрозділи на Донбас, Запорізький напрямок або спробувати здійснити повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Противник після відступу з правобережної частини Херсонської області відновлює свої війська, боєздатність та перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Для ворога дуже важливо — це встановлення контролю над Донецькою областю, він намагається і зараз здійснювати свої мрії. Також ми не виключаємо, що противник може наростити свої зусилля на Запорізькому напрямку. Якщо далі брати його амбіційні плани, то він також може спробувати проведення наступальних дій з території Білорусі на Сумську та Чернігівську області", - сказав він.

Ймовірність наступу з Білорусі

Останнім часом і розвідка, і журналісти фіксують збільшення кількості військових у Білорусі. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Путін не змінив своїх планів щодо війни в Україні і плануватиме новий наступ з території Білорусі.

Раніше британський військовий експерт, полковник Глен Грант зауважив, що армія Білорусі дуже слабка, у неї немає належної підготовки і багато її обладнання вже передано Росії.

Загрози атаки з Білорусі прокоментував український президент Володимир Зеленський. Він заявив, що сенсу в наступі на територію нашої держави у білорусів немає, а бажання в суспільстві — “точно немає”.

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