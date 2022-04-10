Після вторгнення до України чверть російських військ "фактично небоєздатні" — CNN

Зі 120 батальйонних тактичних груп (БТГ) приблизно 29 втратили дієздатність.

Близько чверті російських військ, які задіювали під час вторгнення в Україну , є "фактично небоєздатними" через великі втрати, погану матеріально-технічну базу та технічні умови.

Про це повідомляє CNN із посиланням на європейського високопосадовця.

Росія розмістила приблизно 120 батальйонних тактичних груп (БТГ) навколо України напередодні вторгнення. Через шість тижнів війни приблизно 29 з них втратили дієздатність. Російські війська намагалися об’єднати деякі частини БТГ, що залишилися, у злагоджені бойові підрозділи, використовуючи залишки двох або трьох БТГ, щоб створити одну.

Ці коментарі з’явилися на наступний день після того, як речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала "значних" втрат своїх військ в Україні, назвавши це "величезною трагедією" для країни.

Раніше у США повідомили, що РФ втратила 20% своєї бойової міці в Україні.

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