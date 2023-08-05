Після вторгнення три категорії росіян перейшли на бік України: у легіоні "Свобода Росії" розповіли, хто це був

Нині в Україні живуть не менше 200 тисяч громадян РФ, які відмовилися підтримувати агресора.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну одразу три категорії росіян відкрито перейшли на бік України.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів радник з питань комунікації російської опозиції і легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він зазначив, що однією з таких категорій стали російські військові, які відмовилися виконувати злочинні накази агресора.

"Формування легіону розпочалося на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України – у лютому-березні 2022 року. До нього, в основному, увійшли російські військовослужбовці. Переважно - з Бєлгородської області, які здалися в полон, не бажаючи брати участь у цьому вторгненні", - зазначив Барановский.

Радник з питань комунікації російської опозиції і легіону "Свобода Росії" також підкреслив, що у всіх цих людей були родичі в Україні, отже вони знали реальний стан речей.

"У цих людей були родичі в Україні, і вони знали реальну ситуацію. Одна справа - служити в російській армії, отримувати гроші, а зовсім інша - вести реальну військову операцію проти своїх друзів, знайомих і родичів в Україні. Вони здалися в полон і частина з них виявила бажання воювати за Україну", - розповів він.

За словами Барановського, спочатку в Україні не могли визначиться, що робити з цими добровольцями з країни агресора.

"Українській армії потрібна була підтримка, і було ухвалено політичне рішення про створення легіону із залученням до нього громадян Росії. Також легіон поповнили ті громадяни Росії, які на момент вторгнення перебували в Україні. У когось був бізнес, у когось родичі, змішані шлюби. Не менше 200 тисяч громадян РФ живуть в Україні досі. Це - друга категорія людей, які вирішили долучитися до захисту своєї нової Батьківщини", - повідомив він.

За словами радника з питань комунікації російської опозиції і легіону "Свобода Росії", була ще одна категорія росіян, які стали на бік України – ті, кому вдалося виїхати до Європи.

"Третя категорія - це ті, хто або жив в Європі, або зміг виїхати після початку вторгнення з Росії в третю країну, переважно, в Європу, і потім вступив до легіону", - підсумував Олексій Барановський.

Нагадаємо, у легіоні "Свобода Росії" дали відповідь, коли почнеться військова операція у РФ.

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