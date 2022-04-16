Після втрати крейсера "Москва" Росія продовжує блокувати морський простір – Маляр

Заступниця міністра оборони додала, що Росія також блокує розвіддіяльність та судноплавство.

Після втрати ракетного крейсера "Москва" Росія продовжує блокувати морський простір.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського національного марафону.

На запитання ведучого, як змінилася українська позиція на морі після знищення російського флагмана "Москва", Маляр відповіла: "Росія, менше з тим, все одно продовжує блокувати морські простори, блокує розвіддіяльність, судноплавство...".

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу врятували лише 58.

Пізніше у Міністерство оборони США підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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