Після втрати трьох Су-34 росіяни зменшили кількість авіаударів по Україні — Ігнат

Росіяни не можуть відійти від епічного знищення трьох їхніх літаків на Херсонському напрямку. Тож тепер окупанти не наважуються завдавати авіаударів по Україні так часто, як раніше.

Росіяни зменшили кількість авіаударів після того, як втратили три своїх винищувачі Су-34 на півдні України.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Значно менше ворог застосовує авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку", - сказав він.

За словами Ігната, зараз противник намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, відбулося збиття російських винищувачів.

"Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вєчний польот", як то кажуть", - розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил також зазначив, що такі випадки зі збиттям російських літаків можуть повторюватися.

"Ворог розуміє, що наші системи, зокрема й надані нам партнерами далекобійні системи, можуть з'являтися на інших напрямках, а не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Ми можемо проводити такі операції на різних напрямках, питання в тому, щоб було більше таких систем", - додав Ігнат.

Збиття трьох російських Су-34

Українським захисникам неба 22 грудня вдалося знищити одразу три російські літаки Су-34 на південному напрямку разом з екіпажами.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат тоді прокоментував успішну операцію. З його слів, все було блискуче сплановано, а вартість одного російського винищувача не менше 50 мільйонів доларів.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни й досі не можуть відійти від шоку після збиття трьох своїх літаків.

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