Після взяття Авдіївки окупанти просуваються далі: український командувач розповів про плани ЗСУ

ЗСУ посилюють оборону, щоб не допустити подальшого просування росія.
На Авдіївському напрямку українські військові посилюють лінію оборони та організовують оборону населених пунктів західніше Авдіївки.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Він пояснив, що ці заходи вживаються, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат.
"При цьому по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою. Тоді як для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових", - йдеться у його заяві.
За його даними, втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено:
- 13 танків, 3
- 2 ББМ,
- 2 артсистеми,
- 15 автомобілів.
Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.
Нагадаємо, 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.
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