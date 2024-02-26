Після взяття Авдіївки окупанти просуваються далі: український командувач розповів про плани ЗСУ

На Авдіївському напрямку українські військові посилюють лінію оборони та організовують оборону населених пунктів західніше Авдіївки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Він пояснив, що ці заходи вживаються, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат.

"При цьому по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою. Тоді як для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових", - йдеться у його заяві.

За його даними, втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено:

13 танків, 3

2 ББМ,

2 артсистеми,

15 автомобілів.

Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.

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