Після захоплення Вугледара: як наступають росіяни на Донеччині — аналітика британської розвідки

Російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

Після захоплення Вугледара у жовтні 2024 року триває наступ російських військ в тилу української оборони. Зберігається загроза основним логістичним шляхам у Донецькій області.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

Так, в Британії проаналізували просування російської армії на місто Велика Новосілка у Донецькій області після захоплення Вугледара. Розвідка зафіксувала стрімке просування росіян до східного флангу Великої Новосілки.

"Місто стало вразливим до ворожих атак через втрату Силами оборони Вугледара, який розташований за 30 км на схід. Захоплення Вугледара дало ЗС РФ можливість просування в менш захищених районах на заході Донецької області", — додали аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог кинув на Часів Яр одразу і десантні, й механізовані частини. Днями він використав там 7 БМД, які мали довезти та висадити максимальну кількість піхоти біля позицій Сил оборони.

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