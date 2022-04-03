Після жахливих кадрів з Бучі Франція пропонує посилити тиск на Росію

Після жахливих кадрів з Бучі Франція пропонує посилити тиск на Росію

Франція засудила вбивства російськими окупантами мирних жителів Бучі.

У Міністерстві закордонних справ Франції рішуче засудили жорстокі вбивства окупантами РФ мирних жителів Бучі на Київщині.

В МЗС закликали посилити економічний тиск на Росію, повідомляє РБК-Україна.

"Необхідно продовжувати та посилювати міжнародний економічний тиск на Росію. Ми працюватимемо спільно з нашими партнерами, українською владою та компетентними міжнародними судами, включаючи Міжнародний кримінальний суд, над тим, щоб ці дії (Росії - ред.) не залишилися безкарними, щоб винні в цьому злочині відповіли за свої дії" , - йдеться в повідомленні глави МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріана.

Нагадаємо, в Бучі волонтери сотнями збирають тіла застрелених людей: сюди вперше довезли гуманітарку.

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