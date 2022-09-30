"Після зими почнеться завершення конфлікту": Буданов зробив прогноз на 2023 рік

На початку 2023 року війна з Росією стихне, а після зими почнеться завершення конфлікту з виходом на першому етапі на адміністративні кордони України 1991 року.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив впевненість, що взимку 2023 року війна стихне, а вже навесні розпочнеться завершальний етап конфлікту.

Таку думку він висловив в ефірі телемарфону у п'ятницю, 30 вересня.

"Якщо пам'ятаєте мої вислови десь наприкінці травня. Я розповів про алгоритм дій. Я тоді прямо сказав, що червень буде, на жаль, для нас нехорошим. Ми буде трохи втрачати. У липні буде умовний застій. У серпні розпочнемо рухи на відновлення своєї території, які будуть зрозумілі для всіх. Узимку війна значною мірою стихне. Після зими почнеться завершення конфлікту з виходом на першому етапі на адмінкордони 1991-ого. Я не боюсь давати прогнози", - сказав він.

Нагадаємо, що Буданов також заявив, що українські війська можуть зайти в окупований Росією Крим уже наприкінці весни 2023 року.