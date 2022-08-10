Після звернення Мінцифри Instagram розблокував сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі"

Після звернення Міністерства цифрової трансформації соціальна мережа Instagram, що входить до складу корпорації Meta, розблокувала сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Очільник Мінцифри Михайло Федоров очікує відновлення в соціальних мережах інших сторінок, пов'язаних з "Азов", які заблоковані з невідомих причин.
Про це український міністр повідомив у Telegram та опублікував фотоскрин у підтвердження.
"Сторінка Асоціації родин захисників "Азовсталі" вже розблокована в Instagram. Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо на відновлення інших сторінок, повʼязаних з "Азовом", - йдеться у дописі Федорова.
Нагадаємо, напередодні соціальна мережа Instagram з невідомих причин заблокувала сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі", на якій містилась інформація про бійців. Про це повідомили міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову, який звернувся з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку.
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