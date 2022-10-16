Після звільнення Херсона Путін буде зміщений: Піонтковський надав прогноз великого "вибуху" в Москві

Україна може звільнити Херсонську область до Дніпра вже наступного тижня, повідомляла днями західна розвідка.

Звільнення українською армією тимчасово окупованого Херсона прогнозують наступного тижня, з 17 жовтня.

Про це, коментуючи інформацію Financial Times щодо війни Росії проти України, розповів публіцист Андрій Піонтковський в інтерв’ю Алесі Боцман.

На запитання журналістки щодо фактів, які говорять про неможливість утримання росіянами окупованої території, експерт відповів посиланням на видання FT.

"Тригером гострої стадії боротьби стане звільнення Херсона, яке, наприклад, Financial Times аргументовано прогнозує наступного тижня. Тоді криза у Москві вибухне на повну. Переможе та чи інша партія: або генералів буде відправлено під розстріл, або буде зміщено Путіна", - висловив свою думку Андрій Піонтковський.

Після того, як ЗСУ повернуть Херсон, Москвою будуть знищені або російські генерали, або Путін.

"Після взяття Хесона має бути призначений дуже великий винуватець поразки. Варіантів лише два: Путін чи генералітет", - додав експерт.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Нагадаємо, диктатор Путін домовився з очільником Білорусі Лукашенком про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін висловив думку, що військові РФ, які входять до складу регіонального угруповання військ, могли прибути до Білорусі через страх Лукашенка, спробу Москви відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також через можливий наступ на Київ.

Крім того, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

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