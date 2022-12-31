Після звільнення Кремінної для ЗСУ відкриваються два важливих напрямки – Гайдай

Після звільнення Кремінної на Луганщині для українських військових можуть відкритися відразу два напрямки. Місто є важливим стратегічним населеним пунктом.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один – це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги", - пояснив він.

З іншого боку, за його словами, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області – Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування українських військових на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.

Бої на Луганщині

У п'ятницю, 30 грудня, спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське Сватівського району, що на Луганщині. Селище уже під контролем українських військових.

Військовий експерт Михайло Притула припускає, що найближчим часом можуть бути звільнені від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що на Луганщині сформовані умови для контрнаступу ЗСУ, але одним із факторів, який наразі перешкоджає деокупації значних територій області – є несприятливі погодні умови.

Читайте також: