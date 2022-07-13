"Післявоєнний устрій Росії, яка програла": Арестович розповів, чим займаються у Кремлі

А Росія - це потяг, який зараз летить у прірву.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Російське керівництво зрозуміло, що воно програє. І мені здається, що заходи, які воно вживає - це заходи післявоєнного устрою держави, яка програла війну. У них є люди, які сподіваються, що їм вдасться втримати Донецьку та Луганську області та на цьому торгуватись. Сьогоднішні переговори у Стамбулі щодо вивозу зерна показали, що із Заходом можна домовитись, але нічого не буде вирішено. Росія вже мертва. Це потяг, який їде у прірву. І я дуже хочу показати на цей процес, бо російські солдати та офіцери, судячи з їхніх перемовин, починають розуміти, що війну вони уже програли. Громадяни РФ починають про це здогадуватись, дивлячись на ситуацію в холодильнику. І тут питання, а чим це все закінчиться. Війна триває 5 місяців, значить їм весь цей час брехали про "спецоперацію", а якщо це триватиме далі, то що буде із гаманцями. А головне, для чого це", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив 13 липня, що за тиждень з HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними.

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