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Письменник та журналіст Асєєв розповів про свій стан після поранення на фронті

Письменник та журналіст Асєєв розповів про свій стан після поранення на фронті

Український письменник, військовий Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті / Фото: сторінка Асєєва в соцмережі Х

Деталі про те, за яких саме обставин отримав поранення на фронті і яка ситуація на напрямку, де він воював, Асєєв поки не розкриває

Журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої "ДНР", а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв зазнав поранення на фронті і ледь не загинув.

Про це він повідомив у Facebook.

"Шановні друзі, дякую за підтримку, зі мною вже все добре, я – у госпіталі, контузія", – повідомив Асєєв.

Щодо коментарів про ситуацію на його напрямку фронту, письменник порадив звертатися до уповноважених осіб підрозділів, бо деталей розголошувати він не має права.

Станіслав Асєєв у госпіталі після поранення / © Станіслав Асєєв/Facebook
Станіслав Асєєв у госпіталі після поранення / Фото: Станіслав Асєєв/Facebook

Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, Станіслав Асєєв повідомив, що отримав поранення на фронті і "за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти".

Раніше Асєєв відверто розповів про "факапи" ВЛК. Зокрема, як у навчальному центрі зустрів мобілізованого безхатька, у якого ноги "буквально гнили та сочилися". За словами письменника, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного.

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