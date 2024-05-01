Письменник та журналіст Асєєв розповів про свій стан після поранення на фронті

Деталі про те, за яких саме обставин отримав поранення на фронті і яка ситуація на напрямку, де він воював, Асєєв поки не розкриває
Журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої "ДНР", а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв зазнав поранення на фронті і ледь не загинув.
Про це він повідомив у Facebook.
"Шановні друзі, дякую за підтримку, зі мною вже все добре, я – у госпіталі, контузія", – повідомив Асєєв.
Щодо коментарів про ситуацію на його напрямку фронту, письменник порадив звертатися до уповноважених осіб підрозділів, бо деталей розголошувати він не має права.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, Станіслав Асєєв повідомив, що отримав поранення на фронті і "за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти".
Раніше Асєєв відверто розповів про "факапи" ВЛК. Зокрема, як у навчальному центрі зустрів мобілізованого безхатька, у якого ноги "буквально гнили та сочилися". За словами письменника, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного.
Читайте провідні новини дня:
- Бойових вильотів на F-16 поки немає – все інше можливе: генерал заінтригував щодо постачання західних літаків
- Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: загинуло троє осіб, ще троє поранені
- У Рязані безпілотник атакував НПЗ: спалахнула пожежа