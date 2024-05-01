Письменник та журналіст Асєєв розповів про свій стан після поранення на фронті

Деталі про те, за яких саме обставин отримав поранення на фронті і яка ситуація на напрямку, де він воював, Асєєв поки не розкриває

Журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої "ДНР", а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв зазнав поранення на фронті і ледь не загинув.

Про це він повідомив у Facebook.

"Шановні друзі, дякую за підтримку, зі мною вже все добре, я – у госпіталі, контузія", – повідомив Асєєв.

Щодо коментарів про ситуацію на його напрямку фронту, письменник порадив звертатися до уповноважених осіб підрозділів, бо деталей розголошувати він не має права.