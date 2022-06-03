Пісні про війну: патріотичні треки, які стали хітами

Фраза "Доброго вечора, ми з України" увійшла в словник чи не всіх українців ще до війни.

Її використали у пісні саунд-продюсери із Кременчука і вона стала, танцювальним хітом. А після 24 лютого в Україні, мабуть, не залишилося жодного артиста, який би не записав пісні на воєнну тематику. Завдяки соцмережам знаменитими стали і пересічні українці, які вразили глядачів влучними фразами. Про музичні миттєвості війни йдеться у сюжеті ТСН.

Фразу "Доброго вечора, ми з України!" очільник Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім зробив своєю фірмовою фішкою. Але її автором не він. Цей музичний трек з'явивився наприкінці жовтня 2021 року. Тоді два саунд-продюсери з Кременчука Артем Ткаченко та Максим Мокренко взяли фразу соліста гурту "ДахаБраха" Марка Галаневича, яку він сказав у розмові з канадійським радіо, і поклали її на музику. І це єдиний текст, який звучить у цьому хіті.

Першим же хітом, який народився саме під час повномашстабної агресії, стала пісня про турецький безпілотник - Байрактар. Ще на початку березня ТСН ексклюзивно поспілкувався з автором цього треку. Військовий Тарас Боровок написав його на прохання керівництва міноборони та ЗСУ.

Іншому неофіційному гімну російсько-української війни - понад 100 років. Друге життя Калині, яка похилалася, тобто гімну січових стрільців дав музикант Андрій Хливнюк. Нині Хливнюк захищає країну зі зброєю в руках. Пісню про калину співає весь світ.

Чи не найпопулярнішою, принаймні за переглядами в YouTube, наразі є пісня "Україна переможе", яку написав Олександр Пономарьов. Народний артист каже - перший рядок приспіву йому наснився. За годину вже був готовий весь текст. Сумнівався зірка лише в одній фразі:

"Я по телефону коли розказую, він кричить: "Саня, давай про рускій корабль! Я кажу: "Але я матюкатися не буду". А він каже: "Тобі й не треба, ми будемо матюкатися".

Пономарьов із колегами їздить по військовим шпиталям і частинам. Артист поділився, що на концертах вояки хоч трохи забувають про жахи війни.

"У мене є друг танкіст, він під Ізюмом зараз. Він мені телефонує і каже: "Саня, якщо мене вб'ють, скажи моїм родичам, щоб мене ховали під цю пісню". Я кажу: "Забудь, ми ще й з тобою разом її по Хрещатику заспіваємо", – поділився артист.

Перераховувати пісні, які народила ця війна, можна годинами. Але, мабуть, один рядок висловлює найбільше бажання усього цивілізованого світу. Христина Соловій переспівала гімн італійських повстанців і назвала речі своїми іменами: "І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі".

Нагадаємо, від 24 лютого переконлива більшість світових зірок - на боці України. Як вони підтримують нашу країну, читайте у матеріалі.

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