Пісня "Наше небо" торкається душі: діти – фіналісти телепроєктів з усієї України заспівали разом (відео)

Ідея проєкту належить Катерині Комар, композитору та автору пісні «Світ без війни», яка вже в 2014 році об’єднала дітей з усього світу.

Проєкт #НашеНебо – це колаборація найталановитіших дітей, справжніх "воїнів світла" з усіх куточків України: Києва, Одеси, Харкова, Рівного, Бучі, Вінниці, Кам’янець-Подільська, Кривого Рогу, Южноукоаїнська, Миколаєва, Білої Церкви, Кременчука а також США, написала Олена Усенко – фіналістка Дитячого Євробачення-2021.

Вона виклала новий кліп на пісню "Наше небо", в якій голоси українських дітей залунали в унісон.

"Кожен із них хоче жити у мирній і вільній Україні, мати гідне майбутнє, вчитися, закохуватися, мріяти, розвиватися та примножувати усе найкраще, що є у нашій Батьківщині", – написала співачка.

Юні зірки, котрі виконали зворушливу композицію є лідерами думок та представниками України на Junior Eurovision, фіналістами телевізійних проєктів "Голос.Діти", "Україна Має Талант", "Співають всі", "Чорноморські ігри" та ін.

Ідея проєкту належить Катерині Комар, композитору та автору пісні "Світ без війни", яка вже в 2014 році об’єднала дітей з усього світу.

Тож, ось вони – виконавці та воїни світла:

Гарік та Марічка Кириченко - м.Київ @harry.marichka

Гурт «Open kids» - Україна/США @open_kids

Олена Усенко - м.Біла Церква @ellen_usenko

Оля Гарбузюк - м.Буча. @garbuzuk.olga

Поліна Бабій - м.Одеса @babiypolina_official

Єва Льопа (EYWA)- м.Кременчук @eywa.official

Анастасія Багінська - м.Біла Церква @baginskayaaa

Анастасія Сизова - м.Харьків @ansi.siz

Єгор Уманець - м.Одеса @egorumanetsofficial

Дарина Красновецька - м.Вінниця @darina.krasnovetska

Нікіта Ачкасов - м.Київ @nickachkasov

Анастасія Лаврентьєва м. Кам’янець - Подільський @lavrentss

Аліса Чиджан - м.Харків @lil__alis

Олександр Балабанов - м.Київ @balabanovalex

Валерія Фурман - м.Кривий Ріг @valeriya_furman

Ернест Гогія - м.Южноукраїнськ @ernilyrics

Аліса Ізмайлова - м.Харків @elis_singer_

Анастасія Братащук - м.Миколаїв @irinabratashchuk

Дар'я Бугайчук - м.Рівне @dasha_buhaichuk

Кароліна Грігорова - м.Київ @karolina.omg_

Текст пісні "Наше небо"

Цей ранок назавжди відкрив мені очі,

Та серце повірити й досі не хоче,

Бо тато збиратися маму вмовляє.

Стріляють…

Ще миті - і місто залите вогнями,

І міцно за руку трима мене мама.

І страху немає, рахую хвилини.

Ми сильні…

І тепер кожен став у серці тим героєм,

Що не зламається без бою.

Приспів

Нам треба небо, мирне небо.

Нам жити, нам любити треба.

Ми вже не малі,

За декілька днів

Ми стали дорослішими.

Бо це наш дім,

Це наша воля.

Вже досить сліз,

Вже досить болю.

Тепер ми не діти!

Ми воїнів світла

Зберемо по краплі по цілому світу

В наш дім.

Лише повертайся живим…

Споем мы на русском,

Чтоб все понимали.

И в Минске, в Москве, Алмате и Урале.

Не нужно спасать нас,

Без вас мирно жили.

Творили, любили.

Под бомбами и под обстрелами «Раши»

Пусть все остается на совести вашей.

Слепые не слышали, будто не знали.

Молчали!

Та Незламна наша віра і незмінні кордони,

Бо нас тепер не тисячі, а нас-мільйони.

Приспів

Закрийте небо! Наше небо!

Нам жити, нам любити треба.

Ми вже не малі!

За декілька днів

Ми стали дорослішими.

Бо це наш дім,

Це наша воля.

Вже досить сліз,

Вже досить болю.

Тепер ми не діти,

Ми воїнів світла

Зберемо по краплі по цілому світу

В наш дім.

Лише повертайся!

Та скільки ж вам іще згубити міст і селищ треба?

Щоб зупинити сльози і відмити моє небо!

Ви забруднили землю

брехливими словами!

Тепер десятки душ дітей стали янголами!

Будемо казати правду навіть під дулами автомату!

Щоби завтра хлопчик не залишився без тата!

І Ви підете в напрямку «русского корабля»!

Знайте наші сльози не пробачить вам земля!

Приспів

Нам треба небо! Мирне небо,

Нам жити, нам любити треба…

Ми вже не малі!

За декілька днів

ми стали дорослішими.

Бо це наш дім!

Це наша воля!

Вже досить сліз,

Вже досить болю!

Тепер ми не діти.

Ми воїнів світла

Зберемо по краплі по цілому світу

В наш дім.

Лише повертайся живим…

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 115 дітей, зросла кількість поранених - їх понад 148.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 березня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 115 загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зросла кількість поранених дітей - їх понад 148. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 38, Донецькій - 29, Чернігівській - 31, Миколаївський - 22, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що 19 березня 2022 року російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, під її уламками перебували люди, однак наразі інформації про потерпілих та загиблих немає.