"Питання часу, коли посипляться ті всі мобілізовані": солдати "Л/ДНР" не довіряють військовому керівництву РФ - експерт

Мобілізованим псевдореспублік Луганської і Донецької областей зараз дуже тяжко на фронті, тому що вони розуміють, що російський призовник, він примаймні захищений законодавством Росії.

Про це в ефірі ТСН розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Бійці того, що ми називаєм "Л/ДНР" вони не мають жодних гарантій. І до них ставлення російського командування, як до гарматного м'яса, тобто їх відправляють, як легку піхоту, погано озброєну, на наші позиції, їх просто кидають, вони не відчувають жодного захисту прав. І оті процеси, які відбуваються між двома так званими республіками, коли бійці з "ЛНР" кажуть, що це зовсім інша країна ("ДНР" - ред.), і відмовляються воювати на Донеччині. Вони шукають для себе виправдання, чому вони не повинні загинути саме на донецькій землі", - зазначив він.

За словами Кузана, та сама історія повторюється з підрозділами "ДНР". Наприклад, першого армійського корпусу, коли вони опиняються на Херсонщині, тому що всі ті мобілізовані бійці, і включно з їхніми командирами не розуміють, чому ж вони тут мають так само бути гарматним м’ясом, якими вони були на Донеччині, і все більше перехоплень їхніх розмов підтверджує, що вони не довіряють російському командуванню.

"Вони вже бачать, що протягом місяців ними просто затикають дірки у фронті і використовують як розмінну монету. А ще окрім того ситуація, яка складається з вищим військово-політичним керівництвом, тобто і Шойгу і Герасимов, коли безліч людей, які були орієнтовані саме на ближче військове оточення Путіна, тобто був цілий прошарок військових, які орієнтувалися конкретно на цю групу впливу. І зараз в російській оборонці йде велика боротьба так званих веж Кремля, і це не може не відображатися на тих підрозділах, які куруються ФСБ і ГРУ (Головне розвідувальне управління - ред.) на території Донецької і Луганської областей, і все в комплексі підриває їхній бойовий дух. Вже немає віри в російське командування, і питання тільки часу, коли посипляться ті всі мобілізовані з "Л/ДНР", і така зрадники, як Пушилін, і тому подібні. Всі розуміють, що ситуація зміниться, і всі зараз шукають як вони можуть продати своє життя, а для таких людей від нас може бути порада, це здаватися в полон ЗСУ разом з технікою", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, в РНБО пояснили, чому "мобілізовані" в ОРДЛО відмовляються воювати одне за одного.

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