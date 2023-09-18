"Питання часу та відстані": Зеленський натякнув на нові удари по кораблях ЧФ РФ

Зеленський прокоментував ситуацію у Чорному морі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавні удари в Чорному морі, де Росія втратила частину свого флоту, ймовірно, повторяться.
Про це він сказав в інтерв’ю СBS.
"Ці об'єкти для нас - абсолютно законні цілі, де б вони не знаходились. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що "де б не знаходився цей корабель, ми за всі ці удари по Україні його дістанемо".
"Питання часу і відстані", - резюмував Зеленський.
Атаки у Чорному морі
Сили оборони 14 вересня завдали удар по патрульному кораблю "Сергій Котов" – одному з "наймолодших" кораблів у військово-морському флоті Росії, який вперше спустили на воду в 2021 році.
У Мережі з'явилося фото буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проєкту 1239 "Самум", який був атакований експериментальним дроном СБУ "Морський малюк" у Чорному морі.
Росіяни намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря, щоб отримати місце для маневрів.
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