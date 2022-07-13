"Питання черговості і часу": Данілов заявив, що Україна поверне всі території в межах кордонів 1991 року

Данілов також наголосив, що жодних дедлайнів на війні бути не може.
Україна поверне всі свої території в межах кордонів, визначених у 1991 році.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо НВ".
Він зазначив, що Україна почергово звільнятиме тимчасово окуповані Російською Федерацією території.
"Вся наша земля повернеться до нас. Питання тільки черговості і часу. Це питання вирішують наші військові: вони краще розуміють, де, на якому напрямку вони мають вести бойові дії насамперед, в другу, третю, четверту чергу. Цей графік є у них. Він є доволі гнучким, залежить від багатьох обставин. Не тільки Херсонщина, а вся наша рідна земля, яка була визначена в 1991 році, повернеться до нашого дому", - заявив він.
Олексій Данілов також розповів, за яким принципом відбувається звільнення тимчасово окупованих територій та дедлайни для ЗСУ.
"Ми розуміємо, що перемога буде за нами. І жодних дедлайнів на війні бути не може – це неприпустимі речі. Війна – це ситуація, що постійно змінюється. Думати, що все можна прорахувати і сказати, що це буде завтра, ми не можемо", - резюмував секретар РНБО.
Нагадаємо, Зеленський назвав п’ять складників тактики Росії у війні проти України.
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