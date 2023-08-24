"Питання про їхню боєготовність": експерт вказав на важливу деталь Кримського рейду

Коваленко "розклав по поличках", про що свідчать дії окупантів РФ під час оборони.

У спецоперації українських військових в окупованому Криму є одна цікава деталь, що вказувала на слабкість російського озброєння та боєздатності.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт звернув увагу, що в ролику, який опублікувало ГУР, зафіксований обстріл наших бійців російським винищувачем Су-30СМ.

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"Цікаво ось, що. Винищувач, явно відправлений на перехоплення наших спецназівців, веде вогонь по них з 30-мм автоматичної гармати ГШ-30-1. Дана гармата є штатним озброєнням Су-30, але ця зброя, скажімо так, ближнього бою. Ефективна дальність її застосування 1 200 метрів, при максимальній — 1 800", — каже Коваленко.

Він пояснив, що для того, щоб застосувати гармату, Су-30 мав увійти до максимально екстремальної зони поразки з ПЗРК.

"З чого виникає питання, а як же ракетне та бомбове озброєння? Те, що високоточне і не має аналогів у світі? Абсурдне застосування Су-30 викликає питання про їхню повну боєготовність і навіть більше — боєздатність", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що українські військові вранці 24 серпня здійснили висадку в Криму, в районі населених пунктів Оленівка та Маяк на мисі Тарханкут.

У ГУР запевнили, що внаслідок операції втрат серед особового складу з боку України немає, але є втрати з боку супротивника.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про висадку українських військових у Криму.

Спецоперація українських сил в Криму: в ГУР показали унікальні кадри