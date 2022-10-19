Питання вирішено: у Миколаєві росіяни знищили пам'ятник "чекістам", через який були сутички

У Миколаєві у середу, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли пам'ятник "чекістам", через який у місті були суперечки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Вітай Кім.

Голова Миколаївської ОВА опублікував фото з пам'ятником та повідомив, що окупанти питання його демонтажу вже вирішили.

"Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником", - написав Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав, що якщо постамент підірвали, то буде проведено розслідування.

Раніше в Миколаєві стались сутички через пам’ятник "співробітникам міліції, що загинули в період Великої Вітчизняної та громадянських війн", який встановлений в 1976 році. Ветерани МВС тоді захищали постамент.

Демонтаж російських та радянських монументів в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення на територію України почався демонтаж усіх меморіалів, які встановлювались за часів Радянського союзу та Російської імперії.

Так, у Миколаєві на перетині вулиць Пушкінської і Набережної невідомі демонтували бронзовий пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну, який був встановлений в парку.

У місті Дніпро 10 травня знесли пам'ятник дніпропетровським "комсомольцям", який відкрили біля Музею історії комсомолу у 2010 році.

Російські окупанти на незаконно захоплених територіях України знищують усі меморіали, які вшановують українських героїв. Зокрема в Маріуполі росіяни знесли пам'ятник жертвам Голодомору.

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