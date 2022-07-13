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Питання виживання для України: в ОП спростували чутки про продаж отриманої від Заходу зброї

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Питання виживання для України: в ОП спростували чутки про продаж отриманої від Заходу зброї

Фото: Getty Images

За словами Подоляка, усі види зброї, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що одержана від західних партнерів зброя поставляється виключно на фронт, а чутки про її продаж на "чорному" ринку — вкиди російської пропаганди.

Про це Подоляк написав у Тwitter.

Він наголосив, що контроль над одержаною зброєю – пріоритет для України.

"Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України — питання виживання. Контроль за нею — пріоритет. Усі "чутки" про інше — банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачанн", — зазначив радник голови ОП.

Раніше конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що США нібито сумніваються, що американська допомога доходить до ЗСУ. Вона припустила, що американська зброя нібито може опинитися у Росії чи Сирії.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати стежать за використанням американської зброї в Україні та впевнені у діях уряду.

У червні в Пентагоні вже спростовували поширені російською пропагандою чутки, що нібито Україна перепродує на чорному ринку зброю, отриману від країн Заходу.

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