"Питання залишається невирішеним": Тимочко розповів про плани РФ в напрямку Курахового та Покровська

Питання захоплення Курахового росіянами залишається невирішеним. Про окупацію міста поки що не заявляли навіть російські пропагандистські канали. Втім ситуація тут дійсно є складною.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо".

"Для росіян важливо не лише зайняти Курахове, а й взяти під контроль Курахівське водосховище та Курахівську ТЕЦ, а також перерізати логістику Збройним Силам на Курахівському напрямку", – розповів військовий.

Він додав, що російські окупаційні війська намагаються просуватись в бік Костянтинополя. Зокрема українські захисники фіксують спроби росіян перейти дамбу та взяти під контроль територію біля Тернів та Сухих Ялів. Окупанти також просуваються вздовж річища річки Вовча.

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"Вони прагнуть перекрити дорогу з Запоріжжя до Донецька, яка є однією з основних для постачання зброї та військової підтримки на Курахівський і Времівський напрямки", – пояснив Тимочко.

За його словами, зараз росіяни провели ротацію та перекинули на Покровський і Курахівський напрямки свіжі сили.

Вони зосередили понад 150 тисяч особового складу. Це максимальні сили, які вони змогли задіяти на цих напрямках разом з Времівським. Вони намагатимуться перерізати логістичні маршрути до Покровська, щоб відрізати місто від постачання озброєння Силам оборони, розширити плацдарм на західній частині міста, проте на східній їм це не вдасться", – зауважив військовий.

Іван Тимочко додав, що розширення наступальних дій буде нелегким завданням для росіян, тому що на цьому напрямку їм доведеться подолати великі території, зокрема Мирноград.

Нагадаємо, у суботу, 11 січня, аналітики Deep State повідомляють невтішні новини, що ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

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