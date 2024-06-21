Питання життя чи смерті: експерт пояснив, чому Путін шукає власну формулу закінчення війни

Президент Російської Федерації Володимир Путін, який розв’язав війну в Україні, намагається знайти власну формулу закінчення війни, оскільки повноцінна поразка означатиме його неминучу смерть.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю tsn.ua говорив військовий аналітик Петро Черник.

"Він [Путін] має знайти таку формулу, котра би дозволила йому зберегти життя. Якщо він програє цю війну повноцінно, ми стискаємо лінію розмежування хоча би до старої, вибиваємо їх з Криму (це можливо) – він утратить своє життя”, - пояснив він.

Експерт нагадав, що господар Кремля не досягнув тих головних стратегічних цілей, котрі ставив на старті воєнної кампанії.

“Українська державність витримала, наш мілітарний [потенціал] суттєво зріс, про якусь там денацифікацію взагалі мови немає в точності до навпаки... То він б'ється відчайдушно і не на життя, а на смерть. Чи знайде таку формулу? На мій погляд, що скоріше всього знайде. Що якась рано чи пізно нова лінія розмежування буде, питання лише, коли вона оформиться, за яких обставин і в кого будуть сильніші переговорні позиції", - підсумував Черник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЧЕРНИК: Третя світова почалась! Сценарій переговорів з Росією. Про що всі мовчать?!"

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав очікуваною реакцію Заходу на його "мирні ініціативи" щодо України.

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