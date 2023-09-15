Чи може початися звільнення Донецька найближчим часом: Мусієнко надав прогноз щодо просування на сході

Прогноз щодо початку звільнення Донецька можна буде робити після деокупації півдня України.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я думаю, що це питання віддаленої перспективи. Тобто те, що успіхи в Опитному пов'язані з тим, що російські війська пішли в районі Авдіївки в наступальні дії. Їм треба було відтягнути наші сили, які діють на Вугледарському напрямку і напрямку Старомайорського. Але їм не вдалося відтягти наші сили, плюс вони пропустили зустрічний бій і надзвичайно вдалу контратаку наших бійців", – розповів Мусієнко.

За його словами, це призвело до того, що вдалося витіснити ворога із селища Опитне, що в Авдіївській міській громаді Покровського району Донецької області.

Там встановлено контроль і отримано певні позиції, кращі для ведення спостережень і, можливо, захисні.

"Але це не означає, що далі буде рух на Донецьк. На сьогоднішній день тривають наступальні дії в іншому напрямку. Мені здається, що питання Донецька і питання руху на схід – це питання дещо майбутнього після того, як буде деокупований південь. Бо зараз наступати по всіх напрямках, а ще й проводити операцію зі звільнення такого великого міста – це доволі таки складно буде з точки зору розподілу ресурсів", – додав він.

Раніше військовий експерт повідомив, що звільнення тимчасово захопленого Мелітополя може стати переламним моментом у війні з РФ.

Читайте також: