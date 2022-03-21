Питають дорогу і просять зателефонувати: в МВС пояснили, як розпізнати ворожого диверсанта

Питають дорогу і просять зателефонувати: в МВС пояснили, як розпізнати ворожого диверсанта

За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки.

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило пам’ятку, яка допоможе розпізнати ворожого диверсанта, аби "кожен зрадник постав перед законом та судом".

Про це йдеться в Телеграм-каналі МВС України.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, переважна більшість затриманих диверсантів – громадяни України.

"Дехто з затриманих приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось — лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв", - написав Денис Монастирський.

За інформацією МВС, диверсанти зазвичай пересуваються поза межами населених пунктів невеликими групами, розпитують дорогу та розташування ВСУ, часто просять зателефонувати. Крім того, ворог може залишати підозрілі предмети (одяг, ґаджети, рюкзаки та навіть авто) і називати себе представниками різних структур (ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ тощо).

Зазначається, що за 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів, 244 – державна зрада, 48 – диверсійні злочини та 57 – інші.

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