"Пів будівлі знесло разом з усім силовим блоком і колаборантами": деталі знищення окупаційної "влади" в Кремінній

"Пів будівлі знесло разом з усім силовим блоком і колаборантами": деталі знищення окупаційної "влади" в Кремінній

У понеділок, 25 квітня, в окупованій Кремінній Луганської області загинули та були поранені місцеві колаборанти та силовики. Всі вони були в будівлі на нараді в "народного мера", коли раптово стався вибух.

Половину будівлі зруйнувало вибухом.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Чудова новина для нас. Отой морячок з корабля "Москва", який палив там на палубі, він і до нас завітав. І коли в Кремінній почалася нарада силовиків та так званого "народного ЛНРрівського мера", як вони люблять казати, прозвучав "хлопок". Після того "хлопка" пів будівлі там знесло разом з усім силовим блоком і отими колаборантами, які мали б надалі очолювати окуповану територію", - розповів Гайдай.

Унаслідок вибуху є чимало загиблих.

"Відповідно до перехоплення, яке ми отримали, дуже багато в них силовиків там лишилися назавжди в Кремінній і дуже багато тяжко поранених. Сподіваюся, що вони так само отримають "путівку 200"", - зазначив голова ОВА.

Йдеться і про російських окупантів, і про місцевих колаборантів.

"Там збірна солянка була", - додав Гайдай.

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