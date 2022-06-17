Пив і давав безглузді накази: розслідувач Bellingcat про те, чому Путін не довіряє Дворнікову

Пив і давав безглузді накази: розслідувач Bellingcat про те, чому Путін не довіряє Дворнікову

Путін керує війною ледь не "в ручному режимі" і узяв на себе роль генерала.

У російського генерала Олександра Дворнікова, який командував окупантами в Україні, були проблеми з алкоголем, а підлеглі йому не довіряли через непрофесійність.

Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю російському проєкту "Продолжение следует".

За його словами, Путін керує війною ледь не "в ручному режимі". Ніхто з оточення не знає, що він вирішить найближчим часом.

"Він може затягнути це (війну в Україні. – Ред.) до кіцня року і програти, а може і вирішити завтра", – зазначив Грозєв.

Розслідувач вважає, що Путін узяв на себе роль генерала. Це сталося приблизно в той же час, коли було призначено Дворнікова.

"У Дворнікова репутації із Сирії всередині армії була не дуже високою. Вони піднесли публіці, що він крутий стратег, але вони вже знали, що його здатність координувати різні види військ не дуже висока… Тоді ж Путін вирішив не довіряти своїм генералам", – каже Грозєв.

Журналіст пояснює, що у Сирії росіяни дійсно отримували перемоги, але вони ставалися не завдяки, а скоріше, всупереч Дворнікову. Він багато пив і давав безглузді накази. Тому ніхто з офіцерів, які працювали з Дворніковим, йому не довіряють.

"У нього були ексцеси з алкоголем, були ситуації, коли він вночі вирішував розпочати війну без будь-якої розвідувальної підтримки. Йому не підкорялися і просто ігнорували накази. Не можу уявити, що до Путіна це не дійшло", – підсумував розслідувач.

Раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Про початок повномасштабної війни проти України в Росії знало лише 20 осіб, наближених до диктатора. І саме хтось з них "злив" інформацію США.

Читайте також:

Мобілізація не вдається: через риторику Путіна і брехню про втрати серед військових