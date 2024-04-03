“Пів мільйона нам не потрібно”: гучна заява Зеленського про мобілізацію в Україні

Президент не озвучив, яку кількість громадян все ж потрібно буде долучити до служби.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий сказати, скільки людей буде мобілізовано в Україні, проте “пів мільйона нам не потрібно”.

Про він повідомив на пресконференції з президентом Фінляндії в Києві, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно”, — сказав Зеленський.

Президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит в армії, заявивши, що “це важливо, що він знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті”.

Нагадаємо, Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.

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