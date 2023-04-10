Пів Міноборони могло потрапити в полон: Резніков розповів про бункер міністерства у Гостомелі

Олексій Резніков заявив, що співробітники вирішили розпорошитися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, якби на початку повномасштабної війни Росії проти України діяв за визначеним протоколом безпеки, то, ймовірно, потрапив би в полон.

Про це Резніков розповів у коментарі "Українській правді".

За словами міністра, захищений командний пункт Міноборони, куди він мав би їхати зі своєю командою, був у Гостомелі, куди ворог, як потім стало очевидним, спрямував потужний удар у вигляді в тому числі масованої висадки десанту.

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"ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні", — сказав він.

Резніков заявив, що вони вирішили "розпорошитися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони".

"Слава Богу, їх вистачає в Києві. Фінансистів я взагалі скомандував вивезти за межі Києва, щоб вони були в більш-менш безпечному місці і могли працювати", — сказав він.

Нагадаємо, Резніков також розповів, що відбувалося у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у перші дні вторгнення Росії.

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