Пів року "апокаліпсису" не буде: як мобілізація змінила плани Путіна щодо ядерного удару

На думку експерта, у найближчі пів року виключений будь-який ядерний удар РФ по території України.

Після оголошення в Росії мобілізації Путін сподівається найближчим часом зупинити наступ ЗСУ на сході та півдні України і досягти певних успіхів на фронті. Тому застосовувати ядерну зброю поки не буде.

Таку думку висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай у коментарі "24 каналу".

За його словами, у найближчі пів року виключений будь-який ядерний удар по території України.

"Вони пішли шляхом мобілізації. Це сотні тисяч рекрутованих, відправлених до військових частин, на фронт, на полігони та тренувальні центри. Це ще дві такі армії, які на нас напали. Це дуже серйозно збільшить кількість окупантів, що нас атакують", — пояснив експерт.

Солонтай звернув увагу, що попри наступальну операцію ЗСУ, на межі Донецької та Харківської областей, навколо Бахмута росіяни своєю чергою теж продовжують наступати, намагаючись захопити місто і перетворюючи його на руїну.

"Погроз буде ще багато. Наразі вони погрожуватимуть у легкому варіанті, надсилаючи його у світовий порядок денний. Але в найближчі пів року не буде ядерного удару. Вони зробили ставку на те, щоб вбивати одного українця, втрачаючи 10 своїх солдатів", — каже Солонтай.

Він пояснив, що для РФ втрата пів мільйона людей не становитиме проблеми, тоді як для України втратити кілька десятків тисяч солдатів – "це біль і трагедія".

Раніше американський генерал Веслі Кларк розповів, навіщо Путін погрожує ядерною зброєю.

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