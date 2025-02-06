Пів року Курської операції: скільки бійців та одиниць техніки втратила РФ

Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в РФ.

Від початку Курської операції минуло 6 місяців. Загальні втрати ворога склали близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – убитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ на Курщині

Операція Сил оборони України в Курській області російської федерації почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Як наголосили у Генштабі, вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Мета полягала у тому, щоб не допустити нового наступу ворога в Сумській і Харківській областях. Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Щобільше, РФ була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців.

ЗСУ на Курщині

"Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб. Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві - втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту", – пишуть у ГШ ЗСУ.

Скільки бійців та одиниць техніки ворог втратив на Курщині

За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.

ЗСУ на Курщині

Втрачена ворогом техніка (станом на 5 лютого 2025 року):

131 танк,

689 бойових броньованих машин,

386 артилерійських систем,

12 одиниць РСЗВ,

12 засобів ППО,

1 літак,

3 гелікоптери,

931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,

1164 одиниці автомобільної техніки,

34 одиниці спеціальної техніки.

ЗСУ на Курщині

Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

"Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу

на полі бою", – завершили у відомстві.

Раніше йшлося про те, що контроль над Курською областю стане важливою частиною переговорного процесу.

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