Пів року на лінії вогню: як живе Бахмут під постійними атаками окупантів (фото і відео)

Бахмут Донецької області став найгарячішою точкою війни Росії проти України. Бахмутський напрямок залишається єдиним, де окупанти намагаються вести наступальні дії.

Армія Росії почала масовано обстрілювати Бахмут ще в травні. Після того, як окупанти на початку літа захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк, Бахмут став для них головним напрямком наступу при спробах просування на Слов'янськ та Краматорськ.

З тих пір кремлівська пропаганда неодноразово заявляла, що військові РФ вже начебто увійшли в місто, але ЗСУ продовжують стійко тримати оборону. Російська регулярна армія і найманці ПВК "Вагнер" зазнають великих втрат. Кадри оборони Бахмута у Мережі порівнюють зі світлинами часів Першої світової війни.

На сьогоднішній день окупанти обстрілюють місто вдень і вночі.

До повномасштабної війни в Бахмуті проживали близько 70 тисяч людей, але сьогодні цивільних лишилося мало - місяць тому їхня кількість оцінювалася в 10 тисяч. Люди ховаються від обстрілів у підвалах та сховищах. Вони вимушені жити без світла, опалення, води, газу, зв’язку. Найнеобхідніше до Бахмута привозять волонтери. Місцеві залишилися без засобів до існування і виживають завдяки гуманітарці.

Місто сильно зруйноване обстрілами, на вулицях спалена техніка та транспортні засоби.

Що кажуть військові про ситуацію в Бахмуті

Окупанти під Бахмутом шукають слабкі місця в обороні Збройних сил України, але марно. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону на Youtube-каналі ТСН розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог продовжує намагатися захопити наші позиції на таких напрямках, як Бахмутський та Авдіївський. Він використовує при цьому всі види артилерії, яка в нього наявна, як ствольна, так і реактивні системи залпового вогню, використовує авіацію і намагається зробити все, щоб прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір", - розповів Череватий.

За його словами, на Бахмутському напрямку дуже багато використовується ПВК "Вагнер", зокрема засуджені, які відбували покарання.

"Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, намагаються прорвати її. Якщо б вони змогли так прорвати оборону, щоб обійти місто, для них це був би хороший варіант. Наше командування постійно спостерігає за їхніми діями. Ми знаємо їхні задуми, ми знаємо їхні можливості, сили і засоби", - зазначив Череватий.

Як пояснив представник ЗСУ, для росіян важливо прорвати оборону, "щоб окупувати Донецьку область і показати своєму обивателю, що нібито "звільнили" Донбас".

Військовий медик Сергій Андрощук, позивний "Данте", розповів, що у Бахмуті окупанти зазнають колосальних втрат і навіть не намагаються врятувати своїх же поранених солдат. "Данте" каже, що так окупантам легше брехати, чому насправді їм довелося відступати.

"Кожен невдалий їхній штурм означає, що у них більшість тих, хто штурмував, полягли від куль наших захисників. І, як показує практика, вони не намагаються особливо рятувати своїх солдатів. У більшості випадків вони їх кидають просто на полі бою і відступають на позиції. Їм простіше цих поранених покинути, розказати різні міфи, а не те, що йшло 100 осіб, а, умовно, 10 людей в окопі покрошило половину цієї сотні", – пояснює військовий медик.

Три причини, чому окупанти продовжують штурм

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН розповів, чому окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, незважаючи на серйозні втрати.

Експерт пояснив важливість Бахмута для росіян трьома моментами:

" Перший - суто політичний . Нагадаємо, що ця війна почалася з того, що росіяни визнали ці так звані недореспубліки, і їм треба рухатися вперед, виходити на адміністративні лінії області.

. Нагадаємо, що ця війна почалася з того, що росіяни визнали ці так звані недореспубліки, і їм треба рухатися вперед, виходити на адміністративні лінії області. Другий момент - росіяни зазнали двох стратегічних дуже серйозних поразок у цій війні . Я маю на увазі блискучу Харківську операцію і не менш блискучу Херсонську. Їм треба показувати хоч якусь динаміку успіху, бо чим далі, тим для них буде гірше й гірше.

. Я маю на увазі блискучу Харківську операцію і не менш блискучу Херсонську. Їм треба показувати хоч якусь динаміку успіху, бо чим далі, тим для них буде гірше й гірше. І є суто воєнний логістичний момент. На цю хвилину війна залишається на 95% війною артилерії, а 7-тонними вантажівками снарядів до передової не довозишся. Там є робочий залізничний вузол Дебальцеве. Від Бахмута до Дебальцевого всього 40 км. Така установка, як HIMARS, працює високоточними боєприпасами до 84 км. Отже, цей вузол є під дуже серйозною загрозою. Їм банально треба відсунути наші артилерійські позиції. Поки що, на мій погляд, неуспішно".

Водночас Черник охарактеризував бої за Бахмут, як "найжорстокішу м'ясорубку, яка була від початку війни".

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