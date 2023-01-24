Пів року в ПВК "Вагнер" замість 23 років в'язниці: зек після вбивств українців вирушив на відпочинок до Туреччини

Підприємець із Петербурга організував вбивство свого бізнес-партнера, його дружини та двох дітей. У них стріляли з автомата, а потім добили сокирою.

У Росії на свободу вийшов колишній зек, завербований ПВК "Вагнер", який мав провести у в'язниці 23 роки за організацію вбивства сім'ї із чотирьох осіб.

Про це пише видання 47News.

У 2018 році підприємця Олександра Тютіна затримали за підготовку вбивства власної племінниці через спадкову суперечку. Проте бізнесмен вийшов не на найманого вбивцю, а на поліцейських, які інсценували смерть родички.

Також з'ясувалося, що Тютін організував інше вбивство, яке сталося у 2005 році. Тоді було вбито бізнес-партнера Тютіна Зейналова, його дружину, 11-річного сина та 15-річну дочку. У них стріляли з автомата, а потім добили сокирою. За ці злочини чоловіка посадили на 23 роки.

Фото: 47news

За даними російського видання "Форпост", 66-річного ув'язненого завербували у липні 2022 року. Так званий "контракт" із ПВК діє півроку, тому в грудні Тютін вже був у Петербурзі. Таким чином, зек скоротив свій термін на 19 років. За інформацією ЗМІ, до арешту він мав агентство нерухомості, квартири і BMW Х6.

У середині січня Тютін вилетів із Росії до турецької Анталії на відпочинок.

"Вагнерівці" повертаються додому і наводять жах на росіян

За інформацією російських правозахисників, із 50 тисяч російських зеків, завербованих ПВК "Вагнер" для участі у війні в Україні, на фронті залишилося лише 10 тисяч осіб. Решта – або вбиті, або поранені, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували 77% зеків-"вагнерівців".

Але навіть та невелика кількість "вагнерівців", яким вдається вижити в Україні, після повернення додому, наводить жах на росіян.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що відпустив на волю групу зеків, що воювали в Україні. Серед них є рецидивісти та вбивці, які мали провести у в'язниці від 10 до 17 років.

Наприклад, на початку грудня 2022 року в Ростовській області колишній зек, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських.

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