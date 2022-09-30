Пів року в СІЗО в РФ без звісток: вчителька з Чернігівщини весь час полону спілкувалася з росіянами лише українською

Вчительку Вікторію Андрушу росіяни захопили під час окупації села Старий Биків на Чернігівщині. Довгий час рідні не знали навіть чи жива вона, лише згодом, випадково дізналися, що Вікторія перебуває в Курському СІЗО. Напередодні вона, а також ще п'ятеро полонених повернулися додому, йдеться в ТСН.

На перших кадрах звільнення із російського полону 26-річна Вікторія вже на вільній, українській землі. У рідному селі дівчини вже другий день тільки й розмов про те, що Віка нарешті вдома.

Від неї за останні пів року вони не отримували жодної звістки. Вікторія до повномасштабного вторгнення працювала вчителькою математики та інформатики в одній із броварських шкіл. Від війни вона втекла до батьків у Старий Биків, але вже наприкінці лютого село опинилося в окупації. 25 березня російські окупанти вдерлися до їхньої оселі і викрали дівчину за те, що вона нібито передавала українським військовим інформацію про переміщення російської техніки. "Я стояла в кухні і чула, як кричали там і плакали, і мати плакала, і батько плакав. Вони стукали, грюкали. Потім я бачила, як її вели. Вони в кінці стояли, і блокпост їхній, і БТР", - розповідають сусіди дівчини.

За кілька днів російські загарбники повернулися знову і забрали вже матір. Три дні жінку тримали в одному з підвалів у сусідньому селі Новий Биків із зав'язаними очима. Через катування і захоплення російськими окупантами пройшло чимало місцевих, їх утримували в підвалах і погребах.

Дотепер у селі є один зниклий без вісти, про долю Вікторії довгий час теж не було жодної інформації. Рідні розшукували її, але все було марно. "Спочатку не було інформації, потім було дуже багато фейкової інформації про місцезнаходження її. Останній час була інформація, підтверджена "Червоним Хрестом", що Вікторія в Курській області в полоні", - розповідає староста округу Ігор Костоваров.

У полоні Вікторія не йшла на жодні компроміси, розмовляла з росіянами винятково українською мовою, про це розповідали інші звільнені полонені. Тепер серед них і вона сама.

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