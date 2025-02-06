Пів року від початку Курської операції: головне зі звернення Зеленського

Сили оборони України розпочали Курську операцію рівно 6 місяців тому, 6 серпня 2024 року. Це дозволило Україні "повернути війну додому" — на територію держави-агресорки.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців у четвер, 6 лютого.

"Сьогодні вже пів року Курської операції, наші активні дії на території Росії – ми повернули війну додому, до Росії, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають", – зауважив президент.

Він повідомив, що відзначив державними нагородами воїнів, які беруть участь у бойових діях на Курщині.

"Сьогодні нагородив учасників Курської операції: двоє хлопців – Герої України. Також вручив "Хрести бойових заслуг", ордени України. Я хочу подякувати кожному українському воїну, усім нашим підрозділам, які залучені на Курщині і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано й результативно. Російський блеф виявляємо як блеф. Захищаємо наші міста – Суми й Харків", – сказав Зеленський.

Він додав, що Сили оборони у Курській області значно поповнили обмінний фонд військовополонених, що дозволить повернути додому ще більше українців з російського полону.

"Є в нас у полоні й солдати Північної Кореї – зараз вони проходять лікування, були поранені вони в боях. Важкі поранення. Але вони є доказом того, що Путін втягнув ще одну державу в цю війну – Північну Корею, і навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у Східній Азії", – наголосив гарант.

Президент також підтвердив отримання Україною першої партії французьких винищувачів Mirage 2000 і раніше анонсованих винищувачів F-16 від Нідерландів.

"Я хочу сьогодні подякувати Франції, особисто президенту Макрону за виконання наших домовленостей. Наші Повітряні сили доповнені тепер "міражами", французькими літаками, і це ще один етап розвитку української військової авіації. Зможемо виконувати більше завдань. Також дякую Нідерландам – є нове постачання, і це вагомо", – зазначив Зеленський.

Він також анонсував підготовку програми підтримки внутрішніх переселенців. Це питання обговорювалось сьогодні на зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, яка перебуває з візитом в Україні.

"Треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім. Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти з цим. Також сьогодні поставив відповідні завдання міністру фінансів Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Кулебі", – повідомив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що чітка та ефективна програма має бути підготовлена протягом двох тижнів.

Нагадаємо, за словами Михала Подоляка, Курська область стала символом провалу російських амбіцій і зруйнувала міф про “непереможну Росію”. Він наголосив, що Росії не вдається відновити контроль над цими територіями, а Україна скористається здобутками Курської операції як вагомим аргументом на майбутніх переговорах з Росією.

Читайте також: