Пів року війни в Україні показують у двогодинній стрічці на Венеційському кінофестивалі

У ці хвилини в рамках однієї з головних подій у світі кіноіндустрії відбувається прем’єра стрічки «Свобода у вогні».

Фільм розказує про вторгнення росіян і трагічні події в Україні протягом останніх шести місяців, йдеться в ТСН.

Одна із героїнь Анна Зайцева, яка з крихітним сином ховалась у «Азовсталі». «Я розумію, що будуть дуже сильні емоції, бо я знову побуваю в Азовсталі», - каже Ганна.

В бункері маріупольської «Азовсталі», вони з сином провели третину його життя. Кадри з картки пам'яті, яку їй вдалося сховати підчас фільтрації, стали частиною стрічки. Тепер вона пройшлася червоним хідником. Але каже, проміняла би всю зірковість на одні обійми з чоловіком - його й досі тримають в оленівці - за два місяці жодної звістки. «Полон - він не має відпустки. Наші хлопці та дівчата вони страждали усе літо, і зараз також страждають. Наша задача, щоб весь світ це почув, весь світ це побачив і допоміг нам визволити наших героїв», - каже вона.

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Воєнкор ТСН Наталя Нагорна ще одна героїня фільму. «Ми їхали сюди майже три дні. Коли ти їдеш за кордон - ти розумієш, наскільки Україна відірвана від світу, а світ відірваний від України. Тут багато туристів, щасливі люди», - каже Наталія.

Про «Свободу у вогні» Наталя каже коротко - це буде чесний фільм. «Не треба нас жаліти, ми не приїхали сюди просити милостиню. Ми хочемо, щоб світ розумів, що Україна бореться для того, щоб цей світ продовжував існувати. Вони будуть дивитися кіно, а ми повернемося і будемо дивитися це щодня далі. Поки все це самі ж не закінчимо. Я хочу, щоб коли люди будуть дивитися цей фільм, щоб вони не просто розплакалися, щоб вони ще посміхнулися і подумали, блін, які вони круті. А вони - це ми», - додає вона.

Дівчата вдягли жовто-сині сукні на червоний хідник і розгорнули український прапор, який передали бійці із Миколаївського фронту.

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