Пів сотні артсистем та майже тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати армії Путіна

За минулу добу українські захисники також знищили 26 ворожих БПЛА.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 листопада 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 314 290. За добу ЗСУ ліквідували ще 820 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати противника у техніці:

танків ‒ 5377 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 10104 (+18) од,

артилерійських систем – 7647 (+58) од,

РСЗВ – 884 (+2) од,

засоби ППО ‒ 582 (+2) од,

літаків – 323 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26),

крилаті ракети ‒ 1562 (+1),

кораблі / катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10020 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1083 (+2)

Дані уточнюються.

Втрати армії РФ станом на 15 листопада 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу, загарбники штурмують позиції ЗСУ на шести напрямках.

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