Пів тисячі "вантажу 300" без єдиного пострілу: російські окупанти отруїлися сурогатним алкоголем

Військове командування РФ списує ці випадки на так звані "не бойові втрати.
Російські військові потрапляють в лікарні, не зазнаючи бойових поранень у війні. Майже пів тисячі окупантів, які воювали проти України, отруїлися сурогатним алкоголем.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерство оборони України.
"Близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ перебувають в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", - йдеться у повідомленні ГУР.
Нагадаємо, на Харківщині жителі "пригостили" окупантів отруєними пиріжками, внаслідок цього двоє загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації.
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