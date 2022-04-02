Пів тисячі "вантажу 300" без єдиного пострілу: російські окупанти отруїлися сурогатним алкоголем

Військове командування РФ списує ці випадки на так звані "не бойові втрати.

Російські військові потрапляють в лікарні, не зазнаючи бойових поранень у війні. Майже пів тисячі окупантів, які воювали проти України, отруїлися сурогатним алкоголем.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерство оборони України.

"Близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ перебувають в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, на Харківщині жителі "пригостили" окупантів отруєними пиріжками, внаслідок цього двоє загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації.

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