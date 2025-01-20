Пів України червона: де лунає повітряна тривога і що загрожує

Відомо про рух ворожих БпЛА в декількох регіонах України.
Декільком областям України загрожують безпілотники з РФ.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Так, рух ударних БпЛА зафіксовано на межі Дніпропетровщини та Полтавщини. Вони тримають південно-західний курс.
Також відомо про рух БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Миколаївщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня ворог знову атакував Україну ударними дронами. Під загрощою опинилися Біла Церква, Київщина та інші регіони та міста України.
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