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Пів України охопила повітряна тривога: загроза удару "балістикою"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Пів України охопила повітряна тривога: загроза удару "балістикою"

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте тривогою, пройдіть до укриттів.

Станом на 12:40 30 серпня у низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

За даними мапи, тривога охопила східні, південні та частково північні і центральні регіони.

У Повітряних силах закликали дослухатися до тривоги та пройти до укриттів.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - сказано у повідомленні, опублікованому о 12:35.

Мапа повітряної тривоги 30 серпня 2023 / ©
Мапа повітряної тривоги 30 серпня 2023

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