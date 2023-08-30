Пів України охопила повітряна тривога: загроза удару "балістикою"

Не нехтуйте тривогою, пройдіть до укриттів.

Станом на 12:40 30 серпня у низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

За даними мапи, тривога охопила східні, південні та частково північні і центральні регіони.

У Повітряних силах закликали дослухатися до тривоги та пройти до укриттів.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - сказано у повідомленні, опублікованому о 12:35.

Мапа повітряної тривоги 30 серпня 2023

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