Пів України охопила повітряна тривога: загроза удару "балістикою"

Не нехтуйте тривогою, пройдіть до укриттів.
Станом на 12:40 30 серпня у низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.
Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.
За даними мапи, тривога охопила східні, південні та частково північні і центральні регіони.
У Повітряних силах закликали дослухатися до тривоги та пройти до укриттів.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - сказано у повідомленні, опублікованому о 12:35.
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