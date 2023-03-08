Південна Корея зробила перший крок у передаванні зброї Києву: яке рішення ухвалили в Сеулі

Південна Корея дозволила Польщі постачати Україні самохідні артилерійські установки Krab, які зроблені з використанням південнокорейських деталей.

Про це агентству Reuters повідомив представник Міністерства оборони в Сеулі.

Таким чином, є перше підтвердження, що Південна Корея офіційно схвалила, хай і опосередковано, постачати Україні компоненти озброєнь для війни проти країни-терористки Росії.

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За словами директора європейсько-азійського підрозділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хен Чхоля, Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA) "розглянуло та схвалило передання" у 2022 році.

"Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... потім вирішили видати ліцензію на експорт до Польщі", – сказало джерело.

Цей коментар є першим підтвердженням того, що Офіційний Сеул погодився принаймні побічно постачати Україні компоненти зброї.

До слова, у Південній Кореї є закон, який ускладнює прямий продаж зброї країнам, які перебувають у стані війни. Офіційні особи Сеула раніше не підтримували передавання системи озброєння Україні і відмовлялися коментувати питання САУ Krab.

Зазначимо, що ці гаубиці вважаються польською розробкою, проте шасі установки САУ K9 Thunder виробляє Південна Корея.

Раніше повідомлялося, що Польща у Познані починає виробництво танків разом із Південною Кореєю.

Нагадаємо, у Південній Кореї ще не вирішили, чи відправлятимуть летальну зброю в Україну, попри заклики Києва.