Південні степи України зачищено від 48 росіян та чотирьох танків ворога

Українською авіацією нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів.
6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки та командно-спостережний пункт в Бериславському та Херсонському районах області.
Про це пише оперативне командування «Південь»
- Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищено від 48 росіян, танків Т-72, ста п’ятдесяти двох міліметрової гармати-гаубиці, самохідної артилерійської установки, трьох одиниць броньованої та трьох – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П`ятихатки.
- Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Нагадаємо, Росія дістає з резервів радянську техніку для війни проти України.
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