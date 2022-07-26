Південні степи України зачищено від 48 росіян та чотирьох танків ворога

Українською авіацією нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів.

6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки та командно-спостережний пункт в Бериславському та Херсонському районах області.

Про це пише оперативне командування «Південь»

Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищено від 48 росіян, танків Т-72, ста п’ятдесяти двох міліметрової гармати-гаубиці, самохідної артилерійської установки, трьох одиниць броньованої та трьох – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П`ятихатки.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Нагадаємо, Росія дістає з резервів радянську техніку для війни проти України.

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