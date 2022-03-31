Південну частину Бучанського району Київщини військові зачищають від ворога

І у Мотижині, і у Бузовій, сьогодні від самого ранку працювали українські Нацгвардійці.

На півдні Бучанського району Київщини нині точаться дуже важкі бої. Українські військові за підтримки підрозділів Національної гвардії та тероборони планомірно, крок за кроком звільняють Україну від рашистських окупантів. Оперативне завдання номер один: відкинути ворога північніше автошляху Київ-Чоп. І той план, як переконалася наша знімальна група, вже дуже близький до втілення.

Про це йдеться в ТСН.

Вже, понад місяць, у селах, що розташовані південніше автошляху Київ-Житомир шумить та стріляє. Тричі прилітали ворожі снаряди до батьківського обійстя Сергія, у березні 2022, воно перетворилося на суцільний мотлох.

Насправді, чоловікові пощастило, просто серед ночі, за лічені хвилини - до першого, рашиського бомбардування, він разом із дружиною перебрався до брата. На інший край села. «Як нємці. Вночі падають, зранку нападають, вдень нападають. Або люди спать лягають, або, коли люди вже сплять», - каже чоловік.

Старенька сусідка Сергія, з будинку навпроти, навали орди на Київщину - не пережила. Не вціліла, під шквалом руйнівного залізяччя на самім в'їзді до українського села, й місцева церква Московського патріархату.

Тут регулярно правили службу. Аж поки сюди - не завітав “руській мір”. І не привітав: і місцевих вірян, і священника - залпами реактивної артилерії а згодом за роботу взялася рашиська далекобійна артилерія та танки.

Уламками реактивних “Градів” пошматувало купол з хрестом та різдвяний вертеп. Снаряди, переорали городи у кожному першому обійсті. Півдесятка людей, разом зі священиком, просто біля церкви кремлівські солдати розстріляли з танка. «Батюшка, служник у нього був там, Іван. Руку там йому щось проїхали, чи шо там. Кров'ю стік. Ну, от там 5 людей і загинули», - розповідають місцеві.

Більшість із тих місцевих мешканців, хто нині наважується вийти на вулицю - останні кілька тижнів – виживали під землею. «Погріб - ліжко! І цілу ніч же ж чергую: приліт - відліт. Вже знаю, де "САУшки", де що. То, я думаю, що там - просто жах», - каже мешканка Олена.

У Київській області на півдні Бучанського району точаться важкі бої

Там - це трохи північніше, на ділянці передової, навколо, нині - стратегічно важливих: Бузової та Мотижина. «Коли брали Мотижин це був просто жах! Ну, і сьогодні вночі - зарево стояло. Не знаю, чи це правда: кажуть Бузову сьогодні відбили», - додає жінка.

І у Мотижині, і у Бузовій, сьогодні від самого ранку працювали українські Нацгвардійці.

Обидва населені пункти, південніше автошляху Київ-Чоп наші воїни зачищали од залишків ворога. Відлуння розривів артилерійських снарядів, по обіді, долітало вже од Северинівки.

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