Південний міст закрили після удару КАБу: що відомо

Південний міст закрили на місяць після влучання КАБа / © Днепр Инфо

Реклама

Південний міст у Дніпрі тимчасово закрили для руху після влучання російської керованої авіабомби.

За даними місцевих ЗМІ, міст залишатиметься зачиненим орієнтовно протягом одного місяця.

Реклама

Росія вже атакувала мости Києва

Раніше РФ також завдавала ударів по столичних мостах. Від 1 жовтня 2025 року російські війська здійснили серію атак безпілотниками по транспортній інфраструктурі Києва.

Реклама

Спочатку під удар потрапив Південний міст, де були пошкоджені опора, відбійник і захисне бетонне покриття метрополітену. А 3 жовтня росіяни атакували Північний міст.

Через удари рух найбільшими мостами столиці перекривали та обмежували, що спричинило серйозні затори. Громадський транспорт тоді переводили на змінені маршрути.

Наслідки нічної атаки на Київ 19 жовтня

Нагадаємо, під час нічної атаки 19 жовтня у Києві була пошкоджена станція метро «Чернігівська». Вибухова хвиля пошкодила конструкції станції, кабельну мережу та колії.

Через падіння уламків поблизу станції також постраждали ходова та контактна рейки, через що рух червоною лінією метро обмежили. Поїзди курсують від «Академмістечка» до «Дарниці», а станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово не працюють. На пошкодженій ділянці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів