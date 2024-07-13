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"Північ" не значить "Білорусь": в РНБО пояснили заяву Буданова про новий наступ РФ

"Північ" не значить "Білорусь": в РНБО пояснили заяву Буданова про новий наступ РФ

В РНБО пояснили заяву Буданова про новий наступ РФ з півночі / Фото: Associated Press

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував нещодавню заяву керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова щодо загрози наступу з півночі.

Багато людей помилково ототожнюють загрозу з "півночі", про яку говорив керівник ГУР Кирило Буданов, з територією Білорусі. Однак це помилкове сприйняття.

Про це керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав у своєму Тelegram.

"Багато людей чомусь плутають Північ, про яку каже Буданов, і білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з білорусі немає", - зауважив він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.

Наступ росіян на Півночі вже триває! Буданов попередив про небезпеку!

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