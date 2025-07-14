Північна Корея підвищила бойову готовність після участі у війні проти України — розвідка

Армія КНДР. / © Associated Press

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Збройні сили Північної Кореї значно вдосконалили свої можливості ведення війни після шести місяців участі у бойових діях на боці Росії проти України.

Про це повідомляє The Times з посиланням на дані української військової розвідки.

Згідно з оцінкою ГУР, Пхеньян використав конфлікт як полігон для випробування своїх стратегій. Відзначається прогрес у точності пусків балістичних ракет, використанні безпілотників, розвитку виробництва сучасного озброєння, посиленні військово-морських спроможностей і зборі розвідданих. У розвідці наголошують, що це створює нові загрози для США, Південної Кореї та Японії.

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За даними української сторони, участь Північної Кореї у війні проти України відкрила для неї широкі можливості модернізації армії та дозволила отримати реальний досвід у сучасній війні. У звіті підкреслено, що через “відсутність рішучої відповіді” з боку Заходу, готовність КНДР застосовувати силу в міжнародній політиці ймовірно зросте.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров минулого тижня відвідав Північну Корею, де подякував Кіму Чен Ину за підтримку Росії. Сторони заявили про “беззастережну підтримку” Кремля, а Лавров підкреслив внесок північнокорейських військ у відбиття українських атак у Курській області.

За оцінками ГУР, на боці Росії вже воюють до 9500 військових з КНДР, ще до 30 000 можуть бути перекинуті найближчими місяцями. Лише в боях під Курськом було вбито або поранено близько 4000 північнокорейських солдатів.

Під час зустрічі з главою МЗС КНДР Чхве Сон Хі, Лавров закликав росіян відвідувати новий північнокорейський курорт у Вонсані — частині спроб Пхеньяна стимулювати туризм як джерело доходу. Водночас перспективи цього напрямку залишаються примарними на тлі закритості країни та міжнародних санкцій.

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Нагадаємо, Російська Федерація через обстріли українських далекобійних дронів перенесла частину свого військово-промислового комплексу (ВПК) на територію Північної Кореї.