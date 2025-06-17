Північна Корея знову направляє військових до РФ: в Кремлі назвали мету і кількість

КНДР направляє 1000 саперів і 5000 військових будівельників для відновлення Курщини / © Associated Press

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Диктатор КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення направити 1000 саперів і 5000 військових будівельників «для відновлення Курської області».

Про це заявили в Росії, а саме секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, передають пропагандистські агентства РФ.

За словами російської сторони, Курська область, яка «частково перебувала під контролем українських сил від серпня 2024 року до весни 2025 року, тепер отримає допомогу з боку КНДР».

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Як повідомляють російські інформагентства, секретар Ради безпеки РФ заявив, що п’ять тисяч осіб будуть залучені до відновлення регіону, а також у цьому візьмуть участь 1000 саперів.

Також Шойгу обговорив у Пхеньяні створення в Росії та КНДР меморіалів «на згадку про корейських військових, які загинули під час звільнення Курської області».

Що відомо про військових КНДР на Курщині

Нагадамо, Кім Чен Ин — диктатор КНДР заявив про «виправдану» участь КНДР у війні проти України. Він стверджував, що дії їхніх військових на території Росії відповідають положенням Статуту ООН та договору про стратегічне партнерство з РФ.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомляла, що КНДР відправляє до Росії, зокрема 1 500 своїх спецназівців та планує залучити до війни проти України 12 000 військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх «безпідставними чутками».

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А президент РФ Володимир Путін заявив про «героїзм» армії диктатора Кім Чен Ина та подякував за те, що його солдати воюють в Україні.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея «фактично включилась» у війну проти України.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись «перші зіткнення».

Згідно зі звітом Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій, до складу якої входять 11 членів ООН, Північна Корея допомогла РФ посилити ракетні атаки на критично важливу цивільну інфраструктуру України, адже поставила понад 20 000 контейнерів з боєприпасами.

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